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В ОПОРЕ назвали депутата, который больше голосовал "за" в VIII созыве

В ОПОРЕ назвали депутата, который больше голосовал "за" в VIII созыве

Киев • УНН

 • 7093 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На базе парламентских данных команда Rada4you.org Гражданской сети ОПОРА исследовала депутатские рекорды в сессионном зале Верховной Рады по критериям "за", "против", "воздержался" и "не голосовал". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что за VIII созыв Верховной Рады прошло 7677 голосований до 13 марта 2017 включительно.

Первая пятерка депутатов, которые больше всего голосуют "за", относится к фракции "Блок Петра Порошенко".

"Бесспорный лидер по нажатий зеленой кнопки в Верховной Раде - Иван Спорыш с БПП. Иван Спорыш нажимал "за" в 91% случаев относительно общего количества голосований. Он голосовал "за" в 91% случаев, а именно - 6987 раз", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "против" чаще всего голосуют депутаты из "Оппозиционного блока" и внефракционные. Возглавляет этот рейтинг Игорь Шурма с "Оппозиционного блока", избран в Раду по списку партии. Он голосовал "против" 1419 раз.

По рейтингу ОПОРЫ, первое место среди депутатов, которые чаще всего нажимают "воздержаться" во время голосований - представитель "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник ("воздержался" 2919 раз).

Первым в рейтинге "не голосовал" оказался Сергей Ларин из "Опоблока". По состоянию на 13 марта 2017 он "не голосовал" 6660 раз.

Как сообщал УНН, восемь народных депутатов ни разу не проголосовали за почти два месяца работы Верховной Рады с начала года . Среди них экс-радикал Андрей Артеменко, члены "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, член "Народного Фронта" Денис Дзензерский, внефракционных Павел Балога и Андрей Белецкий, а также разыскиваемые украинской властью Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Украинские Национальные Новости

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