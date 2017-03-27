В ОПОРІ назвали депутата, який найбільше голосував “за” у VIII скликанні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На базі парламентських даних команда Rada4you.org Громадянської мережі ОПОРА дослідила депутатські рекорди у сесійній залі Верховної Ради за критеріями “за”, “проти”, “утримався” та “не голосував”. Про це УНН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.
Зазначається, що за VIII скликання Верховної Ради пройшло 7677 голосування до 13 березня 2017 року включно.
Перша п’ятірка депутатів, які найбільше голосують “за”, належить до фракції “Блок Петра Порошенка”.
“Безперечний лідер з натискань зеленої кнопки у Верховній Раді — Іван Спориш з БПП. Іван Спориш натискав "за“ у 91% випадків відносно загальної кількості голосувань. Він голосував "за“ у 91% випадків, а саме — 6987 разів”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що “проти” найчастіше голосують депутати з “Опозиційного блоку” і позафракційні. Очолює цей рейтинг Ігор Шурма з “Опозиційного блоку”, обраний у Раду за списком партії. Він голосував “проти” 1419 разів.
За рейтингом ОПОРИ, перше місце серед депутатів, які найчастіше натискають “утриматися” під час голосувань, — представник “Блоку Петра Порошенка” Віктор Пинзеник (“утримався” 2919 разів).
Першим у рейтингу “не голосував” опинився Сергій Ларін з “Опоблоку”. Станом на 13 березня 2017 року він “не голосував” 6660 разів.
Як повідомляв УНН, вісім народних депутатів жодного разу не проголосували за майже два місяці роботи Верховної Ради з початку року. Серед них екс-радикал Андрій Артеменко, члени “Опозиційного блоку” Євген Бакулін та Дмитро Добкін, член “Народного Фронту” Денис Дзензерський, позафракційні Павло Балога та Андрій Білецький, а також розшукувані українською владою Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.