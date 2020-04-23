В ООН заявили, что коронавирус вызвал кризис с правами человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Организация Объединенных Наций предупреждает, что пандемия коронавирусной инфекции "быстро превращается" в кризис с правами человека, поскольку правительства внедряют ограничительные меры и пытаются собрать сотни миллиардов долларов, чтобы облегчить социальные и экономические последствия вспышки. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что существуют “структурные неровности, которые препятствуют доступу” к государственным услугам для борьбы с СOVID-19.
Китай, где пандемия возникла в конце 2019 года, не сообщал о смерти от COVID-19 уже восьмой день подряд. Критики обвинили Китай в недостаточной прозрачности после того, как коронавирус в декабре впервые был обнаружен в городе Ухань.
По состоянию на вечер 23 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов 665 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 186 тыс. человек умерли от COVID-19, свидетельствуют дан Университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших и умерших — в США, где Конгресс должен одобрить пакет помощи на сумму 500 млн долларов на преодоление инфекции и ее последствий.
Ранее Генсек ООН заявил о вспышка домашнего насилия в условиях карантина.