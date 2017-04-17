В ООН призвали КНДР к деэскалации напряженности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. ООН призывает КНДР вернуться к диалогу по денуклеаризации (устранение ядерного оружия - ред.) Корейского полуострова и считает необходимым наращивание дипломатических усилий для деэскалации напряженности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы серьезно обеспокоены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", - сказал представитель на регулярном брифинге.
"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полного выполнения резолюций СБ ООН", - сказал он.
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