В ООН призвали КНДР к деэскалации напряженности

"Мы серьезно обеспокоены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", - сказал представитель на регулярном брифинге.

"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полного выполнения резолюций СБ ООН", - сказал он.

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