В ООН закликали КНДР до деескалації напруженості

"Ми серйозно стурбовані загостренням ситуації на Корейському півострові, всі сторони повинні подвоїти їх дипломатичні зусилля", - сказав представник на регулярному брифінгу.

"Останній запуск, який ми бачили у вихідні, викликає занепокоєння. Ми закликаємо КНДР докласти усіх необхідних зусиль для деескалації ситуації, повернутися до діалогу з денуклеаризації і повного виконання резолюцій РБ ООН", - сказав він.

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