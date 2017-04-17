В ООН закликали КНДР до деескалації напруженості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. ООН закликає КНДР повернутися до діалогу щодо денуклеаризації (усунення ядерної зброї - ред.) Корейського півострова і вважає за необхідне нарощування дипломатичних зусиль для деескалації напруженості. Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
"Ми серйозно стурбовані загостренням ситуації на Корейському півострові, всі сторони повинні подвоїти їх дипломатичні зусилля", - сказав представник на регулярному брифінгу.
"Останній запуск, який ми бачили у вихідні, викликає занепокоєння. Ми закликаємо КНДР докласти усіх необхідних зусиль для деескалації ситуації, повернутися до діалогу з денуклеаризації і повного виконання резолюцій РБ ООН", - сказав він.
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