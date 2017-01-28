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В ООН призвали Д.Трампа и в дальнейшем принимать беженцев

В ООН призвали Д.Трампа и в дальнейшем принимать беженцев

Киев • УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Управление Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международная организация по миграции (МОМ) призвали администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа продолжать предоставлять убежище беженцам, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Потребности беженцев и мигрантов во всем мире еще не были столь острыми, и программа переселения США является одной из важнейших в мире", - говорится в заявлении двух структурных подразделений ООН, которое стало реакцией на решение Д.Трампа приостановить действие программы США по приему беженцев.

Как отмечается в заявлении, предоставляя беженцам убежище, США получают двойную выгоду: "во-первых, спасая людей, которые являются самыми уязвимыми в мире, и, во-вторых, давая им возможность обогатить свои новые общества".

В Управлении ООН по делам беженцев и МОМ выражают надежду, что США и в дальнейшем "будут играть сильную лидерскую роль и будут продолжать долгую традицию защиты тех, кто бежит от конфликтов и преследования".

Напомним, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.

Как сообщал УНН, Д.Трамп прекратил прием сирийских беженцев.

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