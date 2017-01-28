В ООН закликали Д.Трампа й надалі приймати біженців

"Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - йдеться у заяві двох структурних підрозділів ООН, яка стала реакцією на рішення Д.Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців.

Як наголошується у заяві, надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: "по-перше, рятуючи людей, які є найвразливішими у світі, і, по-друге, даючи їм змогу збагатити свої нові суспільства".

В Управлінні ООН у справах біженців та МОМ висловлюють сподівання, що США й надалі "гратимуть сильну лідерську роль та продовжуватимуть довгу традицію захисту тих, хто втікає від конфліктів та переслідування".

Нагадаємо, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп припинив прийом сирійських біженців.