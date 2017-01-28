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В ООН закликали Д.Трампа й надалі приймати біженців

В ООН закликали Д.Трампа й надалі приймати біженців

Київ • УНН

 • 10987 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликали адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа продовжувати надавати притулок біженцям, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - йдеться у заяві двох структурних підрозділів ООН, яка стала реакцією на рішення Д.Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців.

Як наголошується у заяві, надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: "по-перше, рятуючи людей, які є найвразливішими у світі, і, по-друге, даючи їм змогу збагатити свої нові суспільства".

В Управлінні ООН у справах біженців та МОМ висловлюють сподівання, що США й надалі "гратимуть сильну лідерську роль та продовжуватимуть довгу традицію захисту тих, хто втікає від конфліктів та переслідування".

Нагадаємо, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп припинив прийом сирійських біженців.

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