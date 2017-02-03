В ООН настаивают, что военного решения конфликта на Донбассе нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военного решения в конфликте на Донбассе нет, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Украина по ситуации в Авдеевке, сообщает УНН.
"Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут восприниматься как провокационные и приведут к эскалации напряженности. Боевые действия в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта активизировались и стали более интенсивными ", - указал он.
Вчерашние заявления в Минске выкладывают срочные меры, чтобы не допустить нового возбуждено прекращении огня. С каждым днем боевых действий конфликт все сложнее решить", - заявил он.
В то же время он в очередной раз отметил, что военного решения конфликта на Донбассе нет.
Напомним, в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке началось экстренное заседание, где рассмотрят ситуацию в Украине.