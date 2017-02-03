В ООН наполягають, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Військового вирішення в конфлікті на Донбасі немає, про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман на засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликала Україну щодо ситуації в Авдіївці, повідомляє УНН.
“Сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть сприйматися як провокаційні і призведуть до ескалації напруженості. Бойові дії в районі Авдіївки, Ясинуватій, Донецького аеропорту активізувалися і стали більш інтенсивними,” — вказав він.
Вчорашні заяви в Мінську викладають термінові заходи щоб не допустити нового порушена припинення вогню. З кожним днем бойових дій конфлікт все складніше вирішити," — заявив він.
Водночас він вчергове зазначив, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає.
Нагадаємо, у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розпочалось екстрене засідання, де розглянуть ситуацію в Україні.