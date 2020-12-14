В ООН анонсировали открытие в Катаре подразделения по борьбе с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице Катара в марте 2021 года откроется исследовательский центр ООН, который будет изучать “вирус терроризма”. Об этом рассказал директор Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, передает УНН.
“Поведенческие признаки — это одна из самых передовых программ, которая, мы надеемся, если окажется работоспособной — а многие исследования показывают, что это так — поможет выявлять именно те моменты, когда человек уже вступает на путь, который ведет не только к радикализации, но и к готовности осуществлять теракты”, — говорит Воронков.
По его словам, речь идет о том, чтобы выявить момент, когда накопление элементов в сознании, отражающееся в поведении того или иного человека, даст возможность соответствующим образом сказать “стоп”.
“Вот здесь мы его должны остановить, вот здесь мы должны применить какие-то более сильные „лекарства“, чтобы это дальше не происходило. Это может быть более плотная работа с человеком или пресечение его связей с какими-то группами, которые могут быть замешаны в терроризме, или же более плотная работа по линии интернета с такого рода человеком. То же самое касается процесса дерадикализации”, — отметил эксперт.
Он выразил надежду, что такого рода работа позволит избежать множества терактов в будущем.
“Катар, как известно, очень продвинут в этой теме. Они давно создали соответствующие кафедры в своих университетах. По теме поведенческих признаков они работают давно и плотно. С финансовой точки зрения Катар полностью оплачивает содержание этого офиса, выделяя на ближайшие три года пять миллионов долларов США, чтобы работа этого офиса набрала обороты и вышла на уровень, когда мы сможем получать результаты”, — сообщил представитель ООН.