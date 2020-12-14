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В ООН анонсували відкриття в Катарі підрозділу по боротьбі з тероризмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У столиці Катару в березні 2021 року відкриється дослідний центр ООН, який буде вивчати “вірус тероризму”. Про це розповів директор Контртерористичного управління ООН Володимир Воронков, передає УНН.

“Поведінкові ознаки — це одна з найбільш передових програм, яка, ми сподіваємося, якщо виявиться працездатною — а багато досліджень показують, що це так — допоможе виявляти саме ті моменти, коли людина вже вступає на шлях, який веде не тільки до радикалізації, але і до готовності здійснювати теракти”, — говорить Воронков.

За його словами, мова йде про те, щоб виявити момент, коли накопичення елементів в свідомості, що відбивається в поведінці тієї чи іншої людини, дасть можливість відповідним чином сказати “стоп”.

“Ось тут ми його повинні зупинити, ось тут ми повинні застосувати якісь сильніші „ліки“, щоб це далі не відбувалося. Це може бути більш щільна робота з людиною або припинення його зв’язків з якимись групами, які можуть бути замішані в тероризмі, або ж більш щільна робота по лінії інтернету з такого роду людиною. Те ж саме стосується процесу дерадікалізаціі”, — зазначив експерт.

Він висловив надію, що такого роду робота дозволить уникнути безлічі терактів в майбутньому.

“Катар, як відомо, дуже просунутий в цій темі. Вони давно створили відповідні кафедри в своїх університетах. По темі поведінкових ознак вони працюють давно і щільно. З фінансової точки зору Катар повністю оплачує зміст цього офісу, виділяючи на найближчі три роки п’ять мільйонів доларів США, щоб робота цього офісу набрала обертів і вийшла на рівень, коли ми зможемо отримувати результати”, — повідомив представник ООН.

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