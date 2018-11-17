В оккупированном Крыму заявили о плане обхода санкций по инвестициям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Крыму планируют открыть центр для обучения людей работать с технологиями блокчейн, что якобы должно позволить привлекать зарубежных инвесторов в страны, находящиеся под санкциями. Об этом рассказал президент ассоциации блокчейн инвестиционных технологий в оккупированном Крыму Роман Кулаченко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"(Предлагается) создать университет или курсы по подготовке блокчейн-специалистов, в том числе для власти. Есть ряд государств, которые, как и (аннексированный Россией - ред.) Крым, под санкциями - например, Южная Осетия, Абхазия. У нас одни и те же проблемы, и центр позволит нам объединить усилия и решить проблему", - сказал он.
Кулаченко также пояснил, что технология блокчейн, в частности, позволяет создавать инвестиционные платформы, через которые зарубежные инвесторы смогут работать в находящихся под санкциями странах анонимно для всех.
"Однако для этого необходимо создать нормативную базу для работы с машиночитатемыми смарт-контрактами, проработать вопрос о создании цифровых активов", - пишет издание.
Напомним, Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Они включают запрет на инвестиции в Крым или Севастополь.