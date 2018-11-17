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В окупованому Криму заявили про план обходу санкцій щодо інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В окупованому Криму планують відкрити центр для навчання людей працювати з технологіями блокчейн, що нібито має дозволити залучати зарубіжних інвесторів до країн, що перебувають під санкціями. Про це розповів президент асоціації блокчейн інвестиційних технологій в окупованому Криму Роман Кулаченко, передає УНН з посиланням на ТАСС.

В окупованому Криму заявили про план обходу санкцій щодо інвестицій

"(Пропонується) створити університет або курси з підготовки блокчейн-фахівців, у тому числі для влади. Є низка держав, які, як і (анексований Росією - ред.) Крим, під санкціями - наприклад, Південна Осетія, Абхазія. У нас одні і ті ж проблеми, і центр дозволить нам об'єднати зусилля і вирішити проблему", - сказав він.

Кулаченко також пояснив, що технологія блокчейн, зокрема, дозволяє створювати інвестиційні платформи, через які зарубіжні інвестори зможуть працювати у країнах під санкціями анонімно для всіх.

"Однак для цього необхідно створити нормативну базу для роботи зі смарт-контрактами, які читали б машини, опрацювати питання про створення цифрових активів", - пише видання.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя до 23 червня 2019 року. Вони передбачають заборону на інвестиції у Крим або Севастополь.

Українські Національні Новини

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