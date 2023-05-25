В оккупированном Крыму похитили крымскотатарского активиста Люманова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Во временно оккупированном Крыму похитили крымскотатарского активиста Руслана Люманова. Об этом сообщила в Facebook журналистка Эльвина Сеитбуллаева, передает УНН.
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По информации журналистки, в прошлые сутки Люманов выехал из дома в Крымэнерго, и через полчаса связь с ним исчезла.
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"Домой так и не вернулся. Знаю Руслана как порядочного человека, всегда поддерживал политзаключенных. По словам его жены, муж до сих пор не выходит на связь. Руслан отец 5 детей", – добавила Сеитбуллаева.
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По информации председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, во временно оккупированном Крыму находится около 200 политзаключенных.