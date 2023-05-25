В окупованому Криму викрали кримськотатарського активіста Люманова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У тимчасово окупованому Криму викрали кримськотатарського активіста Руслана Люманова. Про це повідомила у Facebook журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва, передає УНН.
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За інформацією журналістки, минулої доби Люманов виїхав з дому в Крименерго, та за пів години зв’язок з ним зник.
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"Додому так і не повернуся. Знаю Руслана як порядну людину, завжди підтримував політвʼязнів. За словами його дружини, чоловік досі не виходить на звʼязок. Руслан батько 5 дітей", – додала Сеітбуллаєва.
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За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, у тимчасово окупованому Криму перебуває близько 200 політв’язнів.