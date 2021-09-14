В оккупированном Крыму российские военные начали артиллерийские учения: отрабатывают боевые стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В оккупированном Крыму на полигоне Опук российские военные начали артиллерийские учения с отработкой боевых стрельб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает УНН.
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“Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смену, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб. К учению привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня „Град-М“, гаубицы „Мста-Б“ и Д-30”, — сказано в сообщении.
Добавим
На следующих этапах обучения экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, изменение, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб.
Для контроля за поражением мишеней, имитирующих боевую технику и огневые позиции противника, а также для оценки обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, координаты и видео из которых передаются на командные пункты артиллерийских подразделений.
Напомним
Россия с 9 августа проводит в оккупированном Крыму масштабные военные учения, которые продлятся до 15 сентября.