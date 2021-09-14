В окупованому Криму російські військові почали артилерійські навчання: відпрацьовують бойові стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. В окупованому Криму на полігоні Опук російські військові почали артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії, передає УНН.
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“Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки і проведення стрільб, зміну, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб. До навчань залучено понад 300 військовослужбовців, задіяно близько 50 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню „Град-М“, гаубиці „Мста-Б“ і Д-30”, — сказано в повідомленні.
Додамо
На наступних етапах навчання екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки і проведення стрільб, зміну, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб.
Для контролю за поразкою мішеней, що імітують бойову техніку і вогневі позиції противника, а також для оцінки обстановки задіяні безпілотні літальні апарати, координати і відео з яких передаються на командні пункти артилерійських підрозділів.
Нагадаємо
Росія з 9 серпня проводить в окупованому Криму масштабні військові навчання, які триватимуть до 15 вересня.