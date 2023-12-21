В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров

Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов

Россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку своей гражданской авиации из-за западных санкций, которые влияют на поставки авиационных запчастей, что вызывает значительные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией.