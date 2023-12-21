В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров
Киев • УНН
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам мэра Ивана Федорова.
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются громкие взрывы, сообщил в четверг мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
Токмак. Жители сообщают о взрывах. Слышит весь город. Молчат только оккупанты
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В Керчи во временно оккупированном Крыму также сообщают о мощных взрывах. Крымский мост закрыли.
В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам мэра Ивана Федорова.
В оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах
Взрывы в Керчи в Крыму зафиксировали сегодня.
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