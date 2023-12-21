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v-okkupirovannom-tokmake-razdayutsya-vzrivi-fedorov

В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 12:25  •  25532 просмотра

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Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам мэра Ивана Федорова.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются громкие взрывы, сообщил в четверг мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Токмак. Жители сообщают о взрывах. Слышит весь город. Молчат только оккупанты

- написал Федоров в Telegram.

Дополнение

В Керчи во временно оккупированном Крыму также сообщают о мощных взрывах.  Крымский мост закрыли.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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