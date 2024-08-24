В оккупированном Луганске перекрывают мосты, а на оккупированных территориях на пунктах пропуска с РФ километровые очереди - ОВА

В Луганской области в Невском разрушен еще один дом, на оккупированных территориях в Луганске перекрывают движение еще тремя мостами, на пунктах пропуска между ВОТ Луганщины и РФ скапливаются километровые очереди, сообщили в субботу в Луганской ОГА в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Почти каждый день находим очередные последствия вражеских обстрелов в прифронтовых селах. Конечно, в основном это попадание вражеских снарядов в уже ранее поврежденные дома и сооружения, которые не подлежали восстановлению. Потому что большая часть села разрушена почти до основания. Регулярно бьют россияне и по уцелевшим домовладениям. Как вот недавно в Невском. Дом подвергся значительным разрушениям», - проинформировал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

За прошедшие сутки Невское и Макеевка, как отмечается, были обстреляны из ствольной артиллерии. Также захватчики применили в районе этих сел 47 беспилотников.

«Наступательные действия противник пытался вести возле Стельмаховки, Макеевки, Невского, в Белогоровке», - указали в ОВА.

«Мосты в Луганске устали от россии. За 10 лет, прошедших с момента захвата города, россияне не уделяли инфраструктуре никакого внимания. В течение последних двух лет занимались только показательными ремонтами в центре. Пока на днях не начал разрушаться один из мостов через реку Лугань. Его перекрыли и обещают попробовать отстроить за год. Проверили и состояние других, три из которых, «на удивление», тоже оказались аварийными. Пока полностью перекрывать движение не стали, потому что в городе образовался бы транспортный коллапс. Однако запретили проезд автотранспорта весом более 3,5 тонны», - отметили в ОГА.

По данным ОВА, «не меняется в лучшую сторону и ситуация на границе так называемой „лнр“ с рф». «Луганчане возмущены километровыми очередями и тщательными проверками на пунктах пропуска. Говорят, что, несмотря на обещания оккупационных властей упростить контроль, за два года ничего не изменилось: «россияне продолжают относиться к оккупированным территориям, как к резервации», - сообщили в ОВА.