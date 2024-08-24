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В окупованому Луганську перекривають мости, а на окупованих територіях на пунктах пропуску з рф кілометрові черги - ОВА

В окупованому Луганську перекривають мости, а на окупованих територіях на пунктах пропуску з рф кілометрові черги - ОВА

Київ • УНН

 • 28862 перегляди

У Невському зруйновано ще один будинок внаслідок ворожих обстрілів. В окупованому Луганську перекривають мости через аварійний стан, а на пунктах пропуску з рф утворюються кілометрові черги.

У Луганській області у Невському зруйновано ще один будинок, на окупованих територіях у Луганську перекривають рух ще трьома мостами, на пунктах пропуску між ТОТ Луганщини та рф скупчуються кілометрові черги, повідомили у суботу у Луганській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Майже щодня знаходимо чергові наслідки ворожих обстрілів у прифронтових селах. Звичайно, здебільшого це влучання ворожих снарядів у вже раніше пошкоджені будинки та споруди, які не підлягали відновленню. Бо переважна частина села зруйнована майже вщент. Регулярно б’ють росіяни і по вцілілих домоволодіннях. Як от нещодавно у Невському. Будинок зазнав значних руйнацій", – поінформував голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Минулої доби Невське і Макіївка, як зазначається, були обстріляні зі ствольної артилерії. Також загарбники застосували в районі цих сіл 47 безпілотників.

"Наступальні дії противник намагався вести біля Стельмахівки, Макіївки, Невського, у Білогорівці", - вказали в ОВА.

"Мости в Луганську втомилися від росії. За 10 років, що минули від захоплення міста, росіяни не приділяли інфраструктурі ніякої уваги. Протягом останніх двох років займалися лише показовими ремонтами у центрі. Доки днями не почав руйнуватися один з мостів через річку Лугань. Його перекрили і обіцяють спробувати відбудувати за рік. Перевірили й стан інших, три з яких, "на диво", теж виявилися аварійними. Поки повністю перекривати рух не стали, бо у місті утворився би транспортний колапс. Однак заборонили проїзд автотранспорту вагою понад 3,5 тонни", - зазначили в ОВА.

За даними ОВА, "не змінюється на кращу й ситуація на кордоні так званої "лнр" з рф". "Луганчани обурені кілометровими чергами і ретельними перевірками на пунктах пропуску. Кажуть, що, попри обіцянки окупаційної влади спростити контроль, за два роки нічого не змінилося: "росіяни продовжують ставитися до окупованих територій, як до резервації", - повідомили в ОВА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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