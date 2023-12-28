В оккупированном Крыму сообщили о взрывах

В Красноперекопске во временно оккупированном Крыму сообщили о двух взрывах, информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"В Красноперекопске в течение последних 5 минут было слышно два взрыва, сообщает наш подписчик. Следов ракет в небе не видно", - сообщил телеграм-канал.

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