В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

В Крыму оккупанты сбили свой ваш самолет. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

"В Севастополе российские военные сбили собственный самолет - он взлетал с аэродрома Бельбек", - говорится в сообщении.

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Российские Telegram-каналы также сообщают о сбитии российского самолета в оккупированном Крыму.

"Предварительно над территорией Крыма сбит самолет. Жители публикуют в соцсетях видео с падающим самолетом. Также на видео засняли парашют видимо, пилот успел катапультироваться. В Севастополе работают сирены", - говорится в сообщении Baza.

Российские власти города и военные рф эти сообщения пока не комментировали.