В оккупированном Крыму пустые пляжи, а "власти" предупредили людей об отсутствии укрытий
Киев • УНН
Местные власти во временно оккупированном Крыму предостерегают гражданское население не находиться вблизи пляжей в Севастополе из-за отсутствия бетонных укрытий и риска ракетных ударов.
На пляжах вблизи от Севастополя во временно оккупированном Крыму появились объявления о том, что местные власти не рекомендуют гражданским находиться у моря поскольку там нет бетонных укрытий. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Сообщается, что с северной стороны от Севастополя, вблизи пляжа Учкуевка, где погибли люди из-за работы российского ПВО, появились объявления от местных властей. В них людей предупреждают об опасности, связанной с возможными ракетными ударами, и отсутствие хотя бы бетонного укрытия, которое может спасти от обломков после сбивания ракеты силами ПВО.
Также канал со ссылкой на подписчиков сообщает, что людей на пляжах нет не только в Севастополе, но и вблизи Евпатории.
Как отмечала Deutsche Welle, оккупационные "власти" Крыма сообщили, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам. Так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев назвал закрытие пляжей "трудновыполнимой мерой", но рекомендовал отказаться от посещения пляжей, пока там не будут установлены защитные конструкции.
Напомним,
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил о наличии военных объектов во временно оккупированном Крыму и посоветовал туристам из россии сделать соответствующие выводы.
В оккупированном Крыму россияне установили ЗРК "Тор" вблизи пляжа в Севастополе - "АТЕШ"1 июля 2024, 11:38 • 12197 просмотров