В оккупированном Крыму пустые пляжи, а "власти" предупредили людей об отсутствии укрытий

На пляжах вблизи от Севастополя во временно оккупированном Крыму появились объявления о том, что местные власти не рекомендуют гражданским находиться у моря поскольку там нет бетонных укрытий. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что с северной стороны от Севастополя, вблизи пляжа Учкуевка, где погибли люди из-за работы российского ПВО, появились объявления от местных властей. В них людей предупреждают об опасности, связанной с возможными ракетными ударами, и отсутствие хотя бы бетонного укрытия, которое может спасти от обломков после сбивания ракеты силами ПВО.

Также канал со ссылкой на подписчиков сообщает, что людей на пляжах нет не только в Севастополе, но и вблизи Евпатории.

Как отмечала Deutsche Welle, оккупационные "власти" Крыма сообщили, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам. Так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев назвал закрытие пляжей "трудновыполнимой мерой", но рекомендовал отказаться от посещения пляжей, пока там не будут установлены защитные конструкции.

Напомним,

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил о наличии военных объектов во временно оккупированном Крыму и посоветовал туристам из россии сделать соответствующие выводы.

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