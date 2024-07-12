Так называемый "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голду по обвинению в шпионаже (статья 276 УК). Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Захватчики утверждают, что в 2021 году 56-летний Голда якобы выполнял в так называемой "днр" разведывательное задание в пользу иностранной разведки: "собирал данные об объектах промышленности, по которым впоследствии наносили ракетные удары, причинившие ущерб на общую сумму почти 100 млн рублей".

"Суд" также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля, которые использовались сотрудниками миссии ОБСЕ в Украине.

Дополнение

В апреле 2022 года на территории оккупированной Донетчины задержали несколько сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе и гражданина Украины Вадима Голду. В сентябре 2022 года оккупанты на Луганщине приговорили к 13 годам колонии другого сотрудника миссии ОБСЕ - Дмитрия Шабанова - по обвинению в госизмене.

После задержания сотрудников ОБСЕ объявила о окончательном закрытии миссии в Украине.