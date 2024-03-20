В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных, которые, вероятно, приехали из восточного военного округа. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что партизаны заметили, как в город прибыла очередная группа российских оккупантов. За ними приехал грузовик с военным номером 8955вр 25 региона, что еще раз подтверждает, что военнослужащие, с большой вероятностью, прибыли именно из восточного округа.

Кроме того, на лобовом стекле грузовика есть вымпел с надписью "новосибирск", что опять же указывает нам на восточный округ.

Из выше изложенного следует предположить, что эти представители ВС рф скорее всего относятся к 24 отдельной бригаде специального назначения - заявили в "АТЕШ".

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Справочно

Восточный военный округ - одна из четырёх военно-административных единиц ВС рф на Дальнем Востоке. Восточный военный округ находится в Дальневосточном и частично Сибирском федеральных округах.

Включает следующие субъекты федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Напомним

В оккупированном Геническе российские войска настолько боятся партизанского движения, что пытаются скрыть свое участие в рядах ссс рф