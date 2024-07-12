Сегодня, 12 июля, в детской больнице "Охматдет" состоялась реквиемная церемония по погибшим от российского ракетного удара, который произошел 8 июля, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Глава Православной церкви Украины объявил, что сегодня состоится молитва за души погибших в результате ракетной атаки.

"Это трагедия для украинского народа. Враг нас терроризирует, пытается сломать, не имея реального успеха на фронте. Мы объединяемся и отстроим утраченное", - сказал митрополит Епифаний.

Реквием исполнял камерный оркестр "Киев-классик" под руководством главного дирижера Германа Макаренко. Он вспомнил, что оркестр выступал здесь раньше, во время строительства одного из корпусов больницы.

"Мы чтим память тех, кого с нами уже нет. В то же время благодарим коллектив, этих героев, которые лечат не только во время войны. Говорим о том, что мы несокрушимы", - сказал дирижер.

Напомним

"Охматдет" в начале следующей недели планирует выбрать стройкомпанию для ликвидации все последствия террористического акта рф. От благотворителей поступило более 800 млн грн. Вместе с государственными средствами этот ресурс будет направлен на устранение последствий удара в первом корпусе. В частности, он будет отправлен на пострадавшее оборудование.