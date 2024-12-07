В одном из районов Киева произошел порыв трубы: четыре дома без воды, движение транспорта ограничено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На улице Патриарха Мстислава Скрипника произошел прорыв водопроводной магистрали диаметром 300 мм. Без водоснабжения остались 4 дома, движение транспорта ограничено, на месте работает аварийная бригада.

В Соломенском районе столицы произошел порыв водопроводной сети - ограничено движение по участку ул. Патриарха Мстислава Скрипника, передает УНН со ссылкой на КГГА.

По данным столичной администрации, движение полностью перекрыто рядом с местом, где произошла авария.

Детали

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию огородили. Специалисты вызвали полицию, поскольку для начала работ необходимо убрать припаркованные рядом авто.

Без водоснабжения остаются 4 жилых дома на ул. Патриарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Автоцистерна находится по адресу ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

Зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм.

В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: затоплена автостоянка и часть проспекта30 нояб. 2024, 07:21 • 24390 просмотров

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