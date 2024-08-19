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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области задержали киевлянку, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в Азии

В Одесской области задержали киевлянку, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в Азии

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:40  •  5623 просмотра

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35-летняя жительница Киевщины организовала вербовку женщин для предоставления интимных услуг в азиатской стране. Подозреваемую задержали после вербовки двух 28-летних одесситок, которым обещали до $1000 за ночь.

В одесские области вырыли женщину, которая организовала поиск, подбор и вербовку барышень для оказания услуг интимного характера в одной из стран Азии. Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, передает УНН.

Детали

В Нацполиции рассказали, что вербовщица уверяла, что женщины с легкостью смогут обеспечить себя и свои семьи, и обещала помочь с оплатой билетов на перелет.

За ее услуги по "трудоустройству" завербованные работницы должны были в первый месяц "работы" отдать 5000 долларов.

Пресекли противоправные действия фигурантки после вербовки ею через круг знакомых и с помощью созданных в одном из мессенджеров групп двух 28-летних одесситок. Злоумышленница обещала им от 500 до 1000 долларов за ночь. За такие деньги они должны были выполнять работу, заключавшуюся в vip-эскорте богатых людей с последующим оказанием им сексуальных услуг

- говорят правоохранители. 

Работники Управления миграционной полиции областной полиции совместно со следователями отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 и 26 пограничным отрядом Государственной пограничной службы Украины задержали злоумышленницу.

Фигуранткой оказались 35-летняя жительница Киевщины. Она самостоятельно в содеянном призналась.

Во время обыска по месту жительства женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, деньги, "черновые" записи и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

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Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили правонарушительнице о подозрении по ч. ч. 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается 

- резюмировали в Национальной полиции. 

Отмечается, что за вербовку человека, совершенную с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего, в частности повторно, женщине грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним

Мужчина устроил стрельбу в городе Килия в Одесской области - выстрелил через забор соседей, а затем пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девушки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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