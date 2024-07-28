Вечером 27 июля в Аркадии в Одессе произошла драка между компаниями незнакомцев. Правоохранители задержали семерых человек причастных к инциденту. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Детали

По данным полиции, драка возникла возле одного из развлекательных заведений. Молодые люди имели признаки опьянения и оказали сопротивление представителю власти, который пытался их успокоить, добавили в полиции.

Правоохранители задержали семерых парней в возрасте от 20 до 23 лет. В отделе полиции они отказались объяснять причину и мотивы драки. Полицейские выяснили, что все они - из одной компании.

Действия задержанных следователи квалифицировали как хулиганство - ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения. За хулиганство грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет - резюмировали в Нацполиции.

Также правоохранители устанавливают других участников драки в Аркадии.

Контекст

Видео массовой драки в Аркадии одесские паблики опубликовали в субботу, 27 июля.

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