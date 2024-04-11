В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

В Березовском районе Одесской области строят большое школьное укрытие для учащихся лицея №1. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер после рабочей поездки, передает УНН.

Детали

"Оно будет рассчитано на 400 человек, к началу нового учебного года должно быть готово. Качественное образование наших детей - это залог благосостояния Украины, поэтому должны обеспечивать безопасное оффлайн обучение", - отмечает Кипер.

Глава облгосадминистрации также посетил Березовскую центральную районную больницу. В 2020 году медучреждение вошло в проект Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которого в 2021 году проведен капитальный ремонт приемно-диагностического отделения и заведением получено КТ.

"Пообщался с медицинским коллективом, поговорили о потребностях, будем работать над обеспечением. На территории больницы сейчас идет реконструкция одного из помещений под жилье для внутренне перемещенных лиц. Сейчас уже выполнены работы по демонтажу лестницы, устройство кровли и полной замены окон, усиление конструкций стен. Сейчас выполняются внутренние работы", - информирует Кипер.

Напомним, Одесская область - лидер среди областей Украины по количеству школ, которые работают в оффлайн формате в условиях войны. В недавнем интервью Кипер сказал, что мечтает, чтобы украинские дети спали в своих кроватях вместо коридоров и укрытий, и забыли о войне как страшный сон.