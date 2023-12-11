В Одессе задержали работника ТЦК, который помогал уклонистам бежать за границу

В Одесской области правоохранители задержали работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который незаконно переправлял уклонистов за границу. Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что в октябре этого года военный во время прохождения службы в одном из ТЦК в Одессе, вместе со своим братом получили 7 000 долларов от родственницы военнообязанного. За это они обещали повлиять на военных чиновников и помочь мужчине с увольнением с военной службы.

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Впоследствии правоохранители выяснили, что как военнослужащий уже на должности в другом ТЦК и СП в Одесской области самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны.

Задержанный вместе с пока неизвестными сообщниками пообещал, что за 10 тысяч долларов он оформит мужчине опекунство над инвалидом или так называемый "белый" билет, что позволит пересечь государственную границу через официальный пункт пропуска.

Мужчину задержали, когда он получил задаток в 100 долларов на криптокошелек.

Сейчас следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений по ч. 3 ст. 332, а также в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины

- заявила заместитель начальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.

Дополнение

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - девять лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Отмечается, что по ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 214 тысяч гривен. После его внесения, подозреваемый был освобожден из-под стражи

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Зато брату военного сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Это преступление наказывается наказываются штрафом от 34 до 85 тысяч гривен или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ведомстве добавили, что правоохранители устанавливают и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним

На Буковине задержали председателя военно-врачебной комиссии, который требовал у военного взятку за получение группы инвалидности. За взятку чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.