В Одессе возросло количество пострадавших после атаки рф: показали последствия
Киев • УНН
В Одессе из-за удара рф пострадало 10 человек, спасатели вытащили 5 человек. Повреждено админздание банка, 8 жилых домов и 8 автомобилей, на месте развернут пункт несокрушимости.
В Одессе в результате удара армии рф по центру города пострадало 10 человек, еще 5 - спасены. Есть повреждения, сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Количество пострадавших в Одессе увеличилось до 10 человек. Спасли 5 человек
Повреждено недействующее админздание банка, 8 жилых домов и 8 автомобилей.
На месте происшествия развернут пункт несокрушимости ГСЧС.
Спасатели помогли людям, которые были заблокированы в своих квартирах. Психологи ГСЧС работали с местным населением.
россияне нанесли ракетный удар по центру Одессы, есть пострадавшие - ОВА25 нояб. 2024, 08:49 • 10307 просмотров