В Одессе россияне утром нанесли удар по месту хранения сломанной автотехники - Силы обороны Юга

Утром во время российской атаки на Одессу враг нанес удар по месту хранения поврежденной техники, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По словам Плетенчука, этот объект относится к военной инфраструктуре, однако это фактически база хранения техники, которая уже получила повреждения.

Они решили, что на этом объекте могут находиться какие-то военнослужащие. Однако в результате этого удара ни один военнослужащий не пострадал, потерь среди гражданского населения также нет - сказал Плетенчук.

Напомним

Утром враг совершил ракетный удар по Одеси, в результате которого была ранена 43-летняя женщина и повреждено около 30 домов.