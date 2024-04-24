У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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В Одессе россияне утром нанесли удар по месту хранения сломанной автотехники - Силы обороны Юга
В Одессе во время утренней атаки россияне попали в место хранения сломанной автотехники. Никто на объекте не пострадал.
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Конгресс США принял закон, который может привести к запрету TikTok в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение в течение 270 дней после подписания законопроекта президентом Байденом.
Рада сделала шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по обеспечению надлежащего функционирования правового режима "Дія Сити" и его адаптации к условиям военного положения в Украине, уточнения налогообложения заработной платы и договоров подряда для специалистов-резидентов "Дія Сити", мобилизационных правил и положений об образовании.
Меджлис планирует установить памятник жертвам геноцида крымских татар
Меджлис крымскотатарского народа инициировал проект создания памятника жертвам геноцида крымскотатарского народа в память о массовой депортации крымских татар.
россия заблокирует резолюцию США в ООН по неразмещению оружия в космосе - Reuters
россия может заблокировать резолюцию США в ООН, которая призывает страны отказаться от гонки вооружений в космосе и подтвердить обязательства соблюдать Договор по космосу, который запрещает вывод ядерного оружия на орбиту.
Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь
Британию обвиняют в косвенном финансировании войны россии в Украине путем импорта рекордных объемов переработанной нефти из стран, перерабатывающих российское ископаемое топливо.
Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей
По программе "Сделано в Украине" фермеры получат 25% компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники от 44 украинских производителей.
В ЕС могут дать "зеленый свет" вопросу доходов от активов рф для Украины в ближайшие 1-2 недели - СМИ
Вопрос сверхприбылей от замороженных российских активов в ЕС пока не стоит на повестке дня послов ЕС на этой неделе, но есть вероятность, что он может быть одобрен в течение следующих 1-2 недель.
Упала посреди частного жилого сектора: в Донецкой области саперы обезвредили авиабомбу
Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу ОФАБ-250, упавшую посреди частного жилого массива в Константиновке Донецкой области.
ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен
Европейская комиссия выделила дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине, чтобы поддержать функционирование государства и предоставление услуг, пока страна защищается от российского вторжения.