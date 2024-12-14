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В Одессе отменили экстренные отключения света: что происходит в городе

В Одессе отменили экстренные отключения света: что происходит в городе

Киев  •  УНН

 • 5685 просмотра

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ДТЭК сообщает о стабилизации ситуации с электроснабжением в Одессе и районе. Город возвращается к плановым отключениям, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

В Одессе отменили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Так как ситуация в Одессе и Одесском районе стабилизировалась, что позволило вернуться к графикам плановых стабилизационных отключений электроэнергии. 

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Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий массированных обстрелов, направленных на объекты инфраструктуры. Благодаря этим усилиям энергоснабжение в регионе постепенно восстанавливается. 

Жителей призывают следить за актуальными обновлениями в специальном телеграмм-канале, чтобы быть в курсе изменений в графиках.

График отключений света в Украине на 14 декабря: когда и сколько очередей будут выключать13 дек. 2024, 15:30 • 20575 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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