В Одессе отменили экстренные отключения света: что происходит в городе
Киев • УНН
ДТЭК сообщает о стабилизации ситуации с электроснабжением в Одессе и районе. Город возвращается к плановым отключениям, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
В Одессе отменили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Так как ситуация в Одессе и Одесском районе стабилизировалась, что позволило вернуться к графикам плановых стабилизационных отключений электроэнергии.
Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий массированных обстрелов, направленных на объекты инфраструктуры. Благодаря этим усилиям энергоснабжение в регионе постепенно восстанавливается.
Жителей призывают следить за актуальными обновлениями в специальном телеграмм-канале, чтобы быть в курсе изменений в графиках.
График отключений света в Украине на 14 декабря: когда и сколько очередей будут выключать13 дек. 2024, 15:30 • 20575 просмотров