В Одессе отменили экстренные отключения света: что происходит в городе

В Одессе отменили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

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Так как ситуация в Одессе и Одесском районе стабилизировалась, что позволило вернуться к графикам плановых стабилизационных отключений электроэнергии.

Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий массированных обстрелов, направленных на объекты инфраструктуры. Благодаря этим усилиям энергоснабжение в регионе постепенно восстанавливается.

Жителей призывают следить за актуальными обновлениями в специальном телеграмм-канале, чтобы быть в курсе изменений в графиках.

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