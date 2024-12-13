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График отключений света в Украине на 14 декабря: когда и сколько очередей будут выключать

График отключений света в Украине на 14 декабря: когда и сколько очередей будут выключать

Киев  •  УНН

 • 5127 просмотра

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Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на 14 декабря с разным количеством очередей в течение суток. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак.

Завтра украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут отключать, передает УНН.

По данным компании, 14 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей

00:00 - 13:00 - одна очередь отключений

13:00 - 17:00 - две очереди отключений

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений 

Для промышленного бизнеса

00:00 - 24:00 - применение графиков ограничения мощности

"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование".

Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко13 дек. 2024, 06:42 • 15163 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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