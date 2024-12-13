График отключений света в Украине на 14 декабря: когда и сколько очередей будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на 14 декабря с разным количеством очередей в течение суток. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак.
Завтра украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут отключать, передает УНН.
По данным компании, 14 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей
00:00 - 13:00 - одна очередь отключений
13:00 - 17:00 - две очереди отключений
17:00 - 22:00 - одна очередь отключений
Для промышленного бизнеса
00:00 - 24:00 - применение графиков ограничения мощности
"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - сообщили в Укрэнерго.
По данным компании, ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование".
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