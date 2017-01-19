В Одессе заработала электронная очередь регистрации безработных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. Одесский центр занятости предоставляет новый современный сервис для тех, кто в поисках работы, - "Электронная очередь регистрации безработных". Об этом корреспонденту УНН сообщили в Одесском РЦЗ.
Теперь не обязательно посещать Центр занятости, чтобы записаться на прием к специалистам - это можно сделать online. В Центре занятости следует непосредственно обратиться к специалисту, рабочее место которого указано при записи на прием по электронной очереди в зарезервированное время.
Во время регистрации можно получить информацию о необходимых документах. Услуга электронной очереди доступна гражданам на портале Государственной службы занятости: через рубрику "Электронные услуги" необходимо выбрать функцию "Электронная очередь регистрации безработных".
С помощью электронной очереди регистрации безработных можно самостоятельно записаться на посещение к специалисту любого Центра занятости страны. Такой электронный сервис упрощает коммуникацию между соискателями и службой занятости.