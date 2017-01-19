В Одесі запрацювала електронна черга реєстрації безробітних

Відтепер не обов’язково відвідувати Центр зайнятості, щоб записатися на прийом до фахівців — це можна зробити online. У Центрі зайнятості слід безпосередньо звернутися до фахівця, робоче місце якого зазначено при запису на прийом за електронною чергою в зарезервований час.

Під час реєстрації можна отримати інформацію про необхідні документи. Послуга електронної черги доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості: через рубрику “Електронні послуги” необхідно вибрати функцію “Електронна черга реєстрації безробітних”.

За допомогою електронної черги реєстрації безробітних можна самостійно записатися на відвідування до фахівця будь-якого Центру зайнятості країни. Такий електронний сервіс спрощує комунікацію між шукачами роботи та службою зайнятості.