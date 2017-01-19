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В Одесі запрацювала електронна черга реєстрації безробітних

В Одесі запрацювала електронна черга реєстрації безробітних

Київ • УНН

 • 7090 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 19 січня. УНН. Одеський центр зайнятості надає новий сучасний сервіс для тих, хто в пошуках роботи, — “Електронна черга реєстрації безробітних”. Про це кореспонденту УНН повідомили в Одеському РЦЗ.

Відтепер не обов’язково відвідувати Центр зайнятості, щоб записатися на прийом до фахівців — це можна зробити online. У Центрі зайнятості слід безпосередньо звернутися до фахівця, робоче місце якого зазначено при запису на прийом за електронною чергою в зарезервований час.

Під час реєстрації можна отримати інформацію про необхідні документи. Послуга електронної черги доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості: через рубрику “Електронні послуги” необхідно вибрати функцію “Електронна черга реєстрації безробітних”.

За допомогою електронної черги реєстрації безробітних можна самостійно записатися на відвідування до фахівця будь-якого Центру зайнятості країни. Такий електронний сервіс спрощує комунікацію між шукачами роботи та службою зайнятості.

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