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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Одессе трое мужчин похитили женщину

Киев • УНН

 • 15553 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 21:30 правоохранители Одессы задержали злоумышленников, которые похитили женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В Одессе трое мужчин похитили женщину

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции смогли за небольшой промежуток времени разоблачить трех злоумышленников, которые похитили женщину, которая жила в одном из престижных одесских отелей на берегу моря. Крики о помощи услышали прохожие и записали то, что происходило на видео, которое передали в полицию. Это значительно облегчило поиск злоумышленников и ускорило освобождение похищенной женщины.

Сейчас трое похитителей находятся в отделе полиции, они обоснованно подозреваются в том, что планировали удерживать заложницу, требуя деньги.

Напомним, Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства по подозрению одного из "титушок" в похищении человека .

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