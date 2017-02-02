В Одессе трое мужчин похитили женщину
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 21:30 правоохранители Одессы задержали злоумышленников, которые похитили женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции смогли за небольшой промежуток времени разоблачить трех злоумышленников, которые похитили женщину, которая жила в одном из престижных одесских отелей на берегу моря. Крики о помощи услышали прохожие и записали то, что происходило на видео, которое передали в полицию. Это значительно облегчило поиск злоумышленников и ускорило освобождение похищенной женщины.
Сейчас трое похитителей находятся в отделе полиции, они обоснованно подозреваются в том, что планировали удерживать заложницу, требуя деньги.
Напомним, Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства по подозрению одного из "титушок" в похищении человека .