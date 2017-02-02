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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Одесі троє чоловіків викрали жінку

Київ • УНН

 • 15553 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 21:30 правоохоронці Одеси затримали зловмисників, які викрали жінку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

В Одесі троє чоловіків викрали жінку

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції змогли за невеликий проміжок часу викрити трьох зловмисників, які викрали жінку, яка мешкала в одному з престижних одеських готелів на березі моря. Крики про допомогу почули перехожі та записали те, що відбувалося на відео, яке передали до поліції. Це значно полегшило пошук зловмисників і прискорило звільнення викраденої жінки.

Наразі троє викрадачів знаходяться у відділі поліції, вони обґрунтовано підозрюються в тому, що планували утримувати заручницю, вимагаючи кошти.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження за підозрою одного з “тітушок” у викраденні людини.

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