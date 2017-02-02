В Одесі троє чоловіків викрали жінку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 21:30 правоохоронці Одеси затримали зловмисників, які викрали жінку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції змогли за невеликий проміжок часу викрити трьох зловмисників, які викрали жінку, яка мешкала в одному з престижних одеських готелів на березі моря. Крики про допомогу почули перехожі та записали те, що відбувалося на відео, яке передали до поліції. Це значно полегшило пошук зловмисників і прискорило звільнення викраденої жінки.
Наразі троє викрадачів знаходяться у відділі поліції, вони обґрунтовано підозрюються в тому, що планували утримувати заручницю, вимагаючи кошти.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження за підозрою одного з “тітушок” у викраденні людини.