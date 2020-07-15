В Одессе произошла еще одна утечка горючего из танкера Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одессе с затонувшего танкера Delfi снова произошла утечка горючего. В настоящее время загрязнение полностью локализовано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации Одесского морского порта.
"Сегодня, 15 июля 2020 года, работниками Одесского филиала ГП АМПУ в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировано небольшое пятно у судна Delfi", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт.
"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что для локализации пятна, представителем судовладельца приняты все необходимые (согласно ППР) мероприятия. А именно:
- обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 л.);
- зафиксировано и закреплено боновое заграждение.
Отмечается, что в настоящее время загрязнение полностью локализовано.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.
Из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi в воде было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 16,4 раза выше нормы.
Глава Одесской ОГА Максим Куцый ранее заявлял, что танкер уберут до 20 июля.