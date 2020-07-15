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В Одессе произошла еще одна утечка горючего из танкера Delfi

В Одессе произошла еще одна утечка горючего из танкера Delfi

Киев  •  УНН

 • 13435 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одессе с затонувшего танкера Delfi снова произошла утечка горючего. В настоящее время загрязнение полностью локализовано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации Одесского морского порта.

"Сегодня, 15 июля 2020 года, работниками Одесского филиала ГП АМПУ в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировано небольшое пятно у судна Delfi", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт.

"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для локализации пятна, представителем судовладельца приняты все необходимые (согласно ППР) мероприятия. А именно:

- обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 л.);

- зафиксировано и закреплено боновое заграждение.

Отмечается, что в настоящее время загрязнение полностью локализовано.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

Из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi в воде было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 16,4 раза выше нормы.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый ранее заявлял, что танкер уберут до 20 июля.

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