В Одессе готовят к запуску “прививочный” трамвай

Детали

Вакцинацию в трамвае будут производить на запасных путях конечных остановок, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов. КП “Одесгорэлектротранс” предоставило для этих целей новый состав — “Одиссей”. Теперь его оснащают необходимым медицинским оборудованием.

Ранее в Одессе запустили передвижной пункт вакцинации от коронавируса в специально оборудованном автобусе.