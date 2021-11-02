В Одессе готовят к запуску “прививочный” трамвай
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одессе в ближайшее время начнет работу еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса — в трамвае. Спецмаршрут выйдет на линии уже на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Детали
Вакцинацию в трамвае будут производить на запасных путях конечных остановок, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов. КП “Одесгорэлектротранс” предоставило для этих целей новый состав — “Одиссей”. Теперь его оснащают необходимым медицинским оборудованием.
Ранее в Одессе запустили передвижной пункт вакцинации от коронавируса в специально оборудованном автобусе.