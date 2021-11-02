В Одесі готують до запуску "вакцинальний" трамвай
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Одесі найближчим часом розпочне роботу ще один пересувний пункт вакцинації від коронавірусу — у трамваї. Спецмаршрут вийде на лінії вже на поточному тижні. Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради.
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Вакцинацію в трамваї будуть проводити на запасних коліях кінцевих зупинок, щоб не створювати перешкоди руху інших вагонів. КП "Одесміськелектротранс" надало для цих цілей новий склад — "Одіссей". Тепер його оснащують необхідним медичним обладнанням.
Раніше в Одесі запустили пересувний пункт вакцинації від коронавірусу в спеціально обладнаному автобусі.