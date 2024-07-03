Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины гражданское население сталкивается с физическим насилием со стороны захватчиков во время ожидания в очередях к врачам, в одном из случаев мальчик применил перцовый баллончик, чтобы защититься от агрессивного оккупанта в очереди к педиатру.
На временно оккупированных территориях Украины в очередях к врачу гражданские подвергаются физическому насилию, от "героев" так называемого сво. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины, пишет УНН.
Очереди в поликлиниках и бесконечная бюрократия - это далеко не все испытания, через которые приходится проходить гражданским людям на временно оккупированных территориях Украины. Здесь часто можно подвергнуться физическому насилию от "героев" сво. Ведь именно оккупанты в таких учреждениях в приоритете,
Детали
Отмечается, что в одной из поликлиник Донецка произошел инцидент, когда мальчику пришлось применить перцовый баллончик, чтобы защититься от сумасшедшего оккупанта. "Герой" устроил драку в очереди к детскому врачу.
Также в ЦНС отмечают, что из-за нехватки медиков на ВОТ оккупанты продолжают привозить медицинские бригады из всех регионов России. В основном это студенты и интерны, которые не нашли применения своим знаниям дома.
В рф активно вербуют подростков на войну против Украины - Центр сопротивления2 июля 2024, 12:25 • 19400 просмотров