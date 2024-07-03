На временно оккупированных территориях Украины в очередях к врачу гражданские подвергаются физическому насилию, от "героев" так называемого сво. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины, пишет УНН.

Очереди в поликлиниках и бесконечная бюрократия - это далеко не все испытания, через которые приходится проходить гражданским людям на временно оккупированных территориях Украины. Здесь часто можно подвергнуться физическому насилию от "героев" сво. Ведь именно оккупанты в таких учреждениях в приоритете, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в одной из поликлиник Донецка произошел инцидент, когда мальчику пришлось применить перцовый баллончик, чтобы защититься от сумасшедшего оккупанта. "Герой" устроил драку в очереди к детскому врачу.

Также в ЦНС отмечают, что из-за нехватки медиков на ВОТ оккупанты продолжают привозить медицинские бригады из всех регионов России. В основном это студенты и интерны, которые не нашли применения своим знаниям дома.

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