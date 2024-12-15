«В очередной раз пробил дно": Клопотенко снял рождественский эпизод кулинарного шоу чем очень разозлил украинцев

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко отснял эпизод кулинарного шов Киево-Печерской Лавре, чем навлек на себя волну хейта, пишет УНН.

Раньше, пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать - трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу вау! - написал Клопотенко.

Но фанаты этого не оценили и посыпался шквал критики.

Под постом Клопотенко уже на собирались тысячи комментариев с осуждением там даже угрозами.

«Храм для молитвы, а не для шоу. Там пища духовная, а не то что вы там показываете...Позор и стыд!», - пишут пользователи.

Напомним

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