В Объединенных силах показали тренировку боевых пилотов

"Каждую неделю продолжаются мероприятия подготовки авиации из состава Объединенных сил. Украинские летчики тренируются с единственной целью - стать асами летного дела и скоординировано действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий. Вашему вниманию предоставляются кадры тренировок боевых пилотов авиации Объединенных сил, в которых участвовали экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Военные летчики отработали боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям", - сообщили в штабе.

Также указано, что немалое внимание уделялось вопросам взаимодействия армейской и тактической авиации из состава Объединенных сил.

"Результат таких тренировок - все цели поражены, а экипажи самолетов и вертолетов в очередной раз продемонстрировали мастерство и профессионализм. Следовательно, авиационная группировка всегда готова к выполнению задач по назначению", - добавили в штабе.

Напомним, серкетар СНБО Турчинов проинспектировал производство боевых вертолетов.