В Об'єднаних силах показали тренування бойових пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Військові льотчики відпрацювали бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях. Тренування пілотів авіації Об'єднаних сил за участю екіпажів МіГ-29, Су-25, Мі-24 та Мі-8 показали в прес-центрі ООС, передає УНН.
"Щотижня тривають заходи підготовки авіації зі складу Об'єднаних сил. Українські льотчики тренуються з єдиною метою – стати асами льотної справи та скоординовано діяти у складі пар, ланок, ескадрилій. Вашій увазі надаються кадри тренувань бойових пілотів авіації Об'єднаних сил, в яких брали участь екіпажі МіГ-29, Су-25, Мі-24 та Мі-8. Військові льотчики відпрацювали бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях", - повідомили у штабі.
Також вказано, що чимала увага приділялася питанням взаємодії армійської та тактичної авіації зі складу Об'єднаних сил.
"Результат таких тренувань – всі цілі уражені, а екіпажі літаків та вертольотів у черговий раз продемонстрували майстерність та професіоналізм. Отже, авіаційне угрупування завжди готове до виконання завдань за призначенням", - додали у штабі.
Нагадаємо, серкетар РНБО Турчинов проінспектував виробництво бойових вертольотів.