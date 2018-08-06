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В Об'єднаних силах показали тренування бойових пілотів

В Об'єднаних силах показали тренування бойових пілотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Військові льотчики відпрацювали бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях. Тренування пілотів авіації Об'єднаних сил за участю екіпажів МіГ-29, Су-25, Мі-24 та Мі-8 показали в прес-центрі ООС, передає УНН.

"Щотижня тривають заходи підготовки авіації зі складу Об'єднаних сил. Українські льотчики тренуються з єдиною метою – стати асами льотної справи та скоординовано діяти у складі пар, ланок, ескадрилій. Вашій увазі надаються кадри тренувань бойових пілотів авіації Об'єднаних сил, в яких брали участь екіпажі МіГ-29, Су-25, Мі-24 та Мі-8. Військові льотчики відпрацювали бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях", - повідомили у штабі.

Також вказано, що чимала увага приділялася питанням взаємодії армійської та тактичної авіації зі складу Об'єднаних сил.

"Результат таких тренувань – всі цілі уражені, а екіпажі літаків та вертольотів у черговий раз продемонстрували майстерність та професіоналізм. Отже, авіаційне угрупування завжди готове до виконання завдань за призначенням", - додали у штабі.

Нагадаємо, серкетар РНБО Турчинов проінспектував виробництво бойових вертольотів.

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