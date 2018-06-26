В ОБСЕ осудили выдворение из Украины двух российских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В ОБСЕ жалеют из-за того, что во вторник в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday. Об этом написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Бывший государственный секретарь по делам Европы Арлем Десир (Harlem Désir) на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я жалею, что журналистам, работающим в российских СМИ - Евгению Примакову и Поле Слиер из "Russia Today", как сообщается, отказали во въезде в Украину", - заявил Арлем Десир.
Он также призвал все государства-члены ОБСЕ способствовать бесплатным поездкам для журналистов по всему региону.
Как сообщал УНН, Примаков в своем Facebook, что он ехал в Украину на конференцию ОБСЕ по свободе прессы.