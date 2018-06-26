В ОБСЄ засудили видворення з України двох російських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В ОБСЄ шкодують через те, що у вівторок до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday. Про це написав представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації, Колишній державний секретар у справах Європи Арлем Десір (Harlem Désir) на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Я шкодую, що журналістам, які працюють в російських ЗМІ — Євгену Примакову і Полі Слієр з „Russia Today“, як повідомляється, відмовили у в’їзді в Україну”, — заявив Арлем Десір.
Він також закликав всі держави-члени ОБСЄ сприяти безкоштовним поїздкам для журналістів по всьому регіону.
Як повідомляв УНН, Примаков у своєму Facebook зазначив, що він їхав до України на конференцію ОБСЄ щодо свободи преси.