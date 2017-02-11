В ОБСЕ призвали стороны конфликта на Донбассе воспользоваться "относительным спокойствием" для отвода вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе воспользоваться "относительным спокойствием" для отвода вооружения, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Относительное спокойствие, которое сейчас на линии соприкосновения, должно быть использовано с целью отвести вооружение. Сейчас достаточно спокойно. Стороны должны воспользоваться этой возможностью", - сказал А.Хуг.
Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что девять мирных жителей погибли на Донбассе с 29 января по 9 февраля, более 40 получили ранения.
Ранее А.Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.
Напомним, начиная с 14:00 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский удар по этому населенному пункту был осуществлен в 16:46.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.