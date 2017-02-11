В ОБСЄ закликали сторони конфлікту на Донбасі скористатися "відносним спокоєм" для відводу озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі скористатися "відносним спокоєм" для відводу озброєння, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Відносний спокій, який зараз на лінії зіткнення, має бути використано з метою відвести озброєння. Зараз досить спокійно. Сторони повинні скористатися цією можливістю", - сказав А.Хуг.
Раніше перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що дев'ять мирних жителів загинули на Донбасі з 29 січня по 9 лютого, більше 40 отримали поранення.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.